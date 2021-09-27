Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, çok basit kartlarla karşılaştıklarını ancak buna rağmen oyuncularının oyunu iyi domine ettiğini söyledi.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Trabzonspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçen hafta 10 kişi oynadıklarını ve bu karşılaşmaya yıpranarak geldiklerini ancak hem fiziksel hem de zihinsel maça iyi hazırlandıklarını belirterek, "Geçen hafta uzatmalarla birlikte 90 dakika 10 kişi oynadık. Alanyaspor maçına hem fiziksel hem zihinsel olarak iyi hazırlandık. Özellikle çözüm noktalarıyla ilgili çalışmalarımızı yaptık. Oyun tamamen bizim istediğimiz şekilde gelişti. Rakip, 4-4-2 diye beklerken 4-5-1 sistemiyle oynadı. Biz buna karşı da opsiyonlarımızı bir gün önce çalışmıştık. Hem topa sahip olduk, hem de özellikle ilk 10-15 dakikayı doğru oynadık, ama biraz saha dağılımımızda, pasın şiddetinde, hareketlilikte problem vardı. Rakibe de pozisyon vermiyorduk. İlk yarı rakip bizim ceza sahamızda daha rahat hareket etti. Daha çabuk, sert, agresif olabilirdik oralarda. Uğurcan, çok net kurtardı, bir tane de gol yedik, tekrar duran toptan gol bulduk" dedi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise, değerli bir puan aldıklarını belirterek, "Öncelikle takımımı kutluyorum. Şampiyonluğun en büyük adayı Trabzonspor'a kendi evinde yenilmeden maçı berabere bitirdik. Çok özel, bireysel yetenekleri yüksek çok oyuncuları var. Bu oyuncularla maçın skorunu değiştirebilen bir takım. Biz de kendimize göre bazı tedbirler aldık. İlk yarı ile ikinci yarının 11-12 dakikalık bölümü Trabzonspor'un kontrolünde geçti. 11'e 10'da daha etkin olmamız gerekirdi ama maalesef olmadı. Kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Berabere bitti. Bizim için değerli bir puan" ifadelerini kullandı.