Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Bülent Korkmaz: Savunma olarak enine ve boyuna çok iyi daraldık

Fatih Terim: Taraftarımız, bizim en önemli silahımız ama böyle olunca aleyhimize dönüyor

Ata SELÇUK/ Sezer AFŞAR - Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Bülent Korkmaz, şunları söyledi: 'Maçtan önce de söyledim, Galatasaray Futbol Takımı hafta içi çok önemli bir galibiyet aldı, çok iyi bir oyunla. Bunun moraliyle bizim karşımıza çıktı. Bizim için zor bir maç olacağını biliyorduk. Özellikle koşucu oyunculara engel olmak istedik. Oyuncuların aynı reaksiyonu göstermesi gerektiğini konuştuk. Savunma olarak enine ve boyuna çok iyi daraldık. Bağlantı paslarında basit pas hataları yaptık. Futbolda bunlar var. Önemli olan buradan galibiyetle ayrılmak. Dolayısıyla oyuncularımız hem oynadıkları oyunla hem de mücadeleleriyle bu galibiyeti hak ettiler. Oyuncuları tebrik ederim.'

BÜLENT KORKMAZ: BEN KİMSEYE KARŞI SAYGISIZLIK YAPMAM

Maç sırasında Fatih Terim ile bir tartışma yaşadığı iddialarına yanıt veren Korkmaz, 'Galatasaray'ın eski oyuncusuyum, oyun içinde Fatih Terim ile konuşmam kadar normal bir şey olamaz. Öyle bir şey olmadı. Siz nasıl algıladınız onu bilmiyorum. Hiçbir meslektaşıma karşı saygısızlığım olmaz. Ben kimseye karşı saygısızlık yapmam, kişiliğim bu' dedi.

Aytemiz Alanyaspor'daki uzun vade hedefleriyle ilgili ise Korkmaz, 'Hedefimiz çalışıp takımı geliştirmek. Eksik olan oyuncuları belli bir seviyeye getirmek' ifadelerini kullandı.

'ELEŞTİRİLER SAYGI SINIRININ DIŞINA ÇIKMADIĞI SÜRECE NORMAL'

Sosyal medyada kendisiyle ilgili söylenen sözlerden ve yapılan yorumlardan haber dar olmadığını kaydeden Bülent Korkmaz, 'Benim sadece Instagram'ım var, başka da bir hesabım yok. Ona da pek bakmıyorum. Sosyal medyayla çok ilgilenmiyorum. Yalnızca işime odaklanan bir insanım. Yorumları da izlemiyorum. O tip söylemleri de kaale almıyorum. Onu düşüneceğime işime odaklanıyorum. Ekibimle beraber yaptığımız bu. Herkes eleştirilebilir, gayet normal. Eleştiriler saygı sınırının dışına çıkmadığı sürece normal. Herkesin bir görüşü vardır, o görüş de saha içinde olmalı' diye konuştu.

'BUNUNLA YETİNMEMELİYİZ'

Korkmaz son olarak, golü atan Candeias'ı oyuna hangi gerekçeyle aldığını açıklayarak, 'Oyunun gidişatına göre yaptım. Maçtan önce bazen düşünüyorsunuz, her şey düşündüğünüz gibi olmuyor. Candeias'ı oynatmak kafamızda vardı. Çok çabalıyor, çalışıyor. Benim istediğim ters toplarda ikinci direkte olması çok güzeldi. Babacar'ı oynatmak istiyorum ama sezon başında yaşadığı sıkıntıdan dolayı antrenman yapamadı. Yeni gelen oyuncular var. Onların da fiziksel kapasitelerini artırmayı düşünüyorum. Takımı geliştireceğiz. Biz bununla yetinmemeliyiz' dedi ve sözlerini noktaladı.

FATİH TERİM'İN AÇIKLAMALARI

Aytemiz Alanyaspor'a karşı alınan mağlubiyeti değerlendiren Fatih Terim ise şöyle konuştu: 'Demek ki 3'üncü gün oynanacak maçta istikrar adına aynı takımı sürdüm. Demek ki rotasyon istiyor. Üzgünüm tabii kaybettiğimiz için, özellikle ikinci yarı değişiklikler kendisini gösterdi. Oyunu oraya yıktık. Hücum devamlılığını elimize aldık. Son topu içeri bir türlü atamadık. Bizim tabii daha büyük bir sorunumuz var. Muhakkak ki kimse kaybetmek istemez ama daha yolun çok başındayız. Bizim taraftarımız, bizim en önemli silahımız. Böyle olursa aleyhimize döner o iş. Sahanın içerisinde Yedlin 30'uncu dakikada geri pas atıyor, yuh çekiliyor. Ömer'e küfürler, Babel'e yuhlar' Ne oluyor? Anladık sosyal medyada herkes antrenör ama kazanamayız bu oyuncuları. Emre Akbaba bu yüzden gitti. Bize, bana, Galatasaray'a, en büyük yardımı yapacak olan taraftarımız ama Yedlin'i çıkarmak zorunda kaldık. Zaten yorulmuştu ama tepkiler, etkiler? 8 oyuncuyla rejenerasyona çıkıyoruz, siz küfür ediyorsunuz bu oyunculara. Ne oluyor diye bakıyoruz. Galatasaray'ı çok iyi bilirim, Galatasaray taraftarını çok iyi bilirim, hiçbirimiz bunun hiçbirini hak etmiyoruz. Daha 5'inci maç. 3 gün evvel tarihi bir zafer almışız. Bu nedir? Oyun 0-0 yuh çekiyorsunuz. Herkes için söylemiyorum ama statta olan bazı şeylere dikkat çekmek istiyorum. Boey olduğu zaman Boey oynuyor zaten, olmadığı zaman Yedlin oynuyor. O zaman insanın aklına başka şeyler geliyor. Kötü bu, iyi değil. Oyuncularımıza biz gereğini en nezaketli şekilde söyleyebiliriz. Ne küfürü, ne hakareti, ne yuhu, kimse hak etmiyor. Kimsenin böyle bir şeye hakkı yok. Hesap sorma yeri başka yerler. Benim bugün en çok üzüldüğüm şey bu. Daha önce de bununla ilgili bir şeyler söylemiştim. Sosyal medyadaki bazı çok bilmişlerin yönlendirdiği şekilde, sempati duyduklarınız oynayacak, öbürleri oynamayacak diye bir şey yok, bunların hepsi Galatasaray'ın oyuncular. Eski Ali Sami Yen'de çatlak ses oldu mu onu 5 dakikada hallederlerdi. Burada öyle değil. Çözmemiz lazım bunu.?

Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmasının hatırlatılması ve durumunun sorulması üzerine Terim, 'Yorgunluk tabii, o da aşırı yorgunluk. Yüksek tempoyla oynadı. Öyle bir oyuncu, dolayısıyla kolay değil. Esas yarın bakacağız nedir durumu diye' açıklamasını yaptı.

'İŞLER KÖTÜ, NEREYE GİDİYOR BİLMİYORUM'

Taraftarların oyunculara gösterdiği tepkinin sadece sosyal medyadan kaynaklanmadığını kaydeden Terim, 'Sosyal medyada isteyen istediğini yapıyor, orada kimin ne yaptığını herkes biliyor. Buraya gelen herkes Galatasaray'ın kazanmasını ister. Dünyada da her dakika kazanan yok. Hiçbir oyuncu yanlış top atmak, hata yapmak istemez. Ama bunu daha evvelki konuşmalarımda da söyledim. Hata yaptığı an, berabere giderken, mağlup durumdayken en çok seyirciye ihtiyacımız olduğu anlar. O zaman daha çok ihtiyacımız var. Ama maalesef oyun 0-0 giderken, daha dakika 30. Yedlin geri pas veriyor Muslera'ya, yuh sesleri. Yukarıdan da bazı oyuncularımıza ısınırken küfür. Yedlin tepkiden sonra orta atmadı ondan sonra. Orada çıkarmam esasında, çok isteneni de sokmam ama herkes kendi görevini yapacak. Burada kararları kimin vereceği belli. Bu bizim lehimize olsa, devam edin bu işlere deriz. Bu işler kötü, nereye gidiyor bilmiyorum. Uzun zamandır böyle yönlendirmeler var, nereye gidiyor bakacağız' diye konuştu.

Yeni transfer Gustavo Assunçao'nun takıma adapte olmasını beklediklerini belirten Terim, en kısa zamanda oyuncunun sahada olacağını söyledi.

'BAZILARINI KENARA KOYACAĞIZ, BAZILARIYLA DEVAM EDECEĞİZ'

Takımdaki herkesin görev verildiğinde gereğini yapması gerektiğini hatırlatan Terim, şöyle konuştu: 'İlk etapta oyuna giren Feghouli, Emre ve Mustafa girince oyunu o tarafa yığdık, en az yarım saat sağdan, soldan, merkezden hücumlar ürettik. Ben aynı fikrimde ısrar ediyorum. Tercih haklarımızı, daha çok mücadele eden ve girdiği zaman neye girdiğini bilenlerden kullanacağız. Daha sezonun çok başındayız. Namağlup gidelim istersiniz ama atamıyorsunuz, bir defa gelen takım da gol atınca böyle oluyor. Herkes gereğini yapacak, bazen olur böyle sonuçlar. Özellikle büyük efor sarf edilen Avrupa maçlarından sonra böyle sorunlar hepimiz yaşayacağız. Bunları da görüp analiz edip, ona göre bazılarını kenara koyacağız, bazılarıyla devam edeceğiz.'

Terim, Marcao'nun takım için önemli bir eksik olduğunu vurgulayarak, 'Oyun kurmamızda Marcao bizim önemli silahlarımızdan biri. Tekniği, sol ayağı, oyun anlayışımızdaki oyun kurmada çok önemli. Yapacak bir şey yok, cezası devam ediyor. O ana kadar Marcao'suz oynayacağız ama başka arkadaşlarımız da devreye girebilir tabii ki' ifadelerini kullandı.

'3'ÜNCÜ GÜNÜN YORGUNLUĞUNU BAZILARI KALDIRAMADI, BURADA DA HATA BENİM HERHALDE'

Son olarak takımın performansının Lazio maçının gerisinde kalmasına değinen Terim, '3'üncü günün yorgunluğu olarak açıklıyorum, bazılarının kaldıramadığını düşünüyorum. Burada da hata benim herhalde, bunu da öğrenmiş olduk. Bazen böyle maçlarda Galatasaray takımının önemli yaptığı işlerden bir tanesi iyi oynamazken de öne geçmek. İkinci yarı 0-0'ken 45-75 arası o yarım saatte golü bulamadık. Sete oturduk, bloklar arasında alan fazlalaştırıp, topu alıp dönebildik. Kenarlardan beklerimizi daha ileri ittik. Sağdan, soldan ortalar da geldi. Pozisyon da bulduk ama bir türlü golü bulamadık. Epeydir 3 tane santrforumuzdan gol de yok. Bugünü kazançlı bitirmemizin tek unsuru 1-0 öne geçmemizdi, çok rahat edebilirdik. Ama geçemedik ve geçemeyince de fizik de oyun içerisinde düştükçe hatalar da fazlalaşıyor. Rakip sahada kaptırdığımız bir top sonuçta döndü ve gol yedik. İyi bir gün değildi bizim adımıza. Ama demek ki ciddi rotasyonlu gideceğiz' diyerek sözlerini noktaladı.