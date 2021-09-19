Aytemiz Alanyaspor maçının ardından...

Bülent Korkmaz : Savunma olarak enine ve boyuna çok iyi daraldık

Fatih Terim: Taraftarımız, bizim en önemli silahımız ama böyle olunca aleyhimize dönüyor

Ata SELÇUK/ Sezer AFŞAR - Süper Lig'in 5'inci haftasında Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Son olarak takımın performansının Lazio maçının gerisinde kalmasına değinen Terim, "3'üncü günün yorgunluğu olarak açıklıyorum, bazılarının kaldıramadığını düşünüyorum. Burada da hata benim herhalde, bunu da öğrenmiş olduk. Bazen böyle maçlarda Galatasaray takımının önemli yaptığı işlerden bir tanesi iyi oynamazken de öne geçmek. İkinci yarı 0-0'ken 45-75 arası o yarım saatte golü bulamadık. Sete oturduk, bloklar arasında alan fazlalaştırıp, topu alıp dönebildik. Kenarlardan beklerimizi daha ileri ittik. Sağdan, soldan ortalar da geldi. Pozisyon da bulduk ama bir türlü golü bulamadık. Epeydir 3 tane santrforumuzdan gol de yok. Bugünü kazançlı bitirmemizin tek unsuru 1-0 öne geçmemizdi, çok rahat edebilirdik. Ama geçemedik ve geçemeyince de fizik de oyun içerisinde düştükçe hatalar da fazlalaşıyor. Rakip sahada kaptırdığımız bir top sonuçta döndü ve gol yedik. İyi bir gün değildi bizim adımıza. Ama demek ki ciddi rotasyonlu gideceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri