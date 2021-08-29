Atan: "Çok büyük hayal kırıklığı yaşadığımız bir maç oldu"
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Atan: "Çok büyük hayal kırıklığı yaşadığımız bir maç oldu"

Atan: 'Çok büyük hayal kırıklığı yaşadığımız bir maç oldu'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

A. Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, mağlubiyetin bütün sorumluluğunun kendisinde olduğunu söyledi.

A. Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, mağlubiyetin bütün sorumluluğunun kendisinde olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 3. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'a 5-0 mağlup olan A. Alanyaspor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atan, Doğru oyuncularla, doğru oyun formatını bulup tekrardan iyi bir Alanyaspor izleteceğimizi düşündüğünü belirterek, "Bugün hiç beklemediğimiz, hem oyun olarak hem mücadele olarak çok büyük hayal kırıklığı yaşadığımız bir maç oldu. Çok fazla söylenecek söz olduğunu düşünmüyorum. Oyuncularıma da söyledim, belki bu gün biz kötü mücadele etmiş olabiliriz, kötü oynamış olabiliriz ama bütün sorumluluk benim. Bir değişim yaşıyoruz ama artık bu lafı ağzımızdan düşüreceğiz, konuşmayacağız. En yakın sürede bu milli ara bize iyi gelecektir diye düşünüyorum. Doğru oyuncularla, doğru oyun formatını bulup tekrardan iyi bir Alanyaspor izleteceğimizi düşünüyorum. Ayağa kalkmamız gerekiyor, bunu da başaracağız diye düşünüyorum" dedi. - HATAY

Atan: 'Çok büyük hayal kırıklığı yaşadığımız bir maç oldu'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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