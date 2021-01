Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Mustafa AKIN/ İSTANBUL, -

Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Bugün belki herkesin önünde televizyon karşısında oturan taraftarlara iyi bir futbol izlettiremedik. İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun oldu. Rakibin arkasında geçip iyi pozisyonlar değerlendirmekti. Rakip de iyi pozisyonlara girdi. İkinci yarı istediğimiz oyunu daha fazla ortaya koyduk. Golü bulduk, penaltımız da var. Rakip yüzde 70 oyuna sahip oldu ama bu bizim istediğimizdi. Planladığımız gibiydi. 3 puandan mutluyuz. Futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi."RAKİBE TOP VERİP, PAS YOLLARINI KAPATTIK"Rakiplerini her maçta analiz ettiklerini dile getiren Erol Bulut, "Bu maçta da analiz ettik. Geçen sene çalıştırdığım takım. Geçen senedeki sistem hala var. Bu sene onu biraz geliştirdiler, topa sahip oluyorlar. Her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz. Bugün rakibe top verip, pas yollarını kapattık. Bu şekilde karşılık verdik" diye konuştu. "YORUM YAPMAK İSTEMİYORUM. SKORA BAKSIN"Erol Bulut, Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan'ın, "5 büyük lige baktığınız zaman topu rakibe vererek şampiyon olan takım azdır" şeklindeki açıklamasına, "Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Skora baksın" diyerek cevap verdi.Çoğu maçta topa sahip oldukları halde lehlerine çeviremediklerini de dile getiren Erol Bulut, "Her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz. Bugün biz de öyle yaptık" şeklinde konuştu. ÇAĞDAŞ ATAN: BEKLEDİĞİM GİBİ OLMADIAytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da, "Az önce de yayıncı kuruluşta söyledim, soyunma odasında bayağı düşündüm ne söyleyebilirim diye. Biraz dikkatli konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Benim beklediğim gibi olmadı. Benim takımım istediğim gibi oynadı ama kafa kafaya bir maç beklerdim. Pozisyonlara da girdik, çevirme şansı da geldi ama çeviremedik. Her gittiğim deplasmanda rakibe üstünlüklerini kabul ettiriyorlar. Bununla da devam ettireceğiz. İlk gol de tesadüfen geldi. Maalesef bizim oynadığımız ama kaybettiğimiz bir maç oldu" dedi."OYUN TAMAMEN ELİMİZDEYDİ"Çağdaş Atan, son haftalarda takımda yaşanan düşüşle alakalı yöneltilen bir soru üzerine de, "Bizim her hafta hemen hemen karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Periyotla alakası yok, oradan çıktık. Takım bugün iyi durdu. 2-0 dan sonra biraz kontra atak şansı verdik ama oyun tamamen elimizdeydi. Takımımı kutluyorum. Biraz daha kaliteyi arttırırsak gerekli takviyelerle ileride diğer takımların bize uyguladığı daha üretici oyuncularla güçlü bir kulübeyle bu sorunları aşacağımızı düşünüyorum. 4 maçlık bir periyot var deplasmanda kaybettiğimiz" ifadelerini kullandı."KİMSEYİ HEDEF GÖSTERMEDİM, HAKARETTE BULUNMADIM"Beşiktaş maçında basın mensuplarından soru gelmemesi üzerine verdiği tepki ile ilgili açılamalarda bulunan Çağdaş Atan, "Biraz daha fazla takip edilseydi Alanyaspor daha iyi olurdu. Ben orada hiçbir kimseyi hedef göstermedim, hakarette bulunmadım. Çıkarken söylediğim bir kelime var. Flaş röportajda aynısını söyleyeceksem basına da gelmeye gerek yok dedim. Basına gerek yok anlamında demedim. Biz zaten oradaki yerel medya mensuplarının soru sormak için olmadıklarını biliyoruz. Biz soruları kağıt üzerinden bekledik. Ben öyle bir reaksiyon alacağını düşünmemiştim. Ben futbol konuşmak adına hayal kırıklığı yaşamıştım. Pandemi ile ilgili medyaya kapatmış gözüksek de bizde de Covid-19 vakaları görüldü. Çok oyuncu Covid-19'a yakalandı. Biz basın arkadaşları da korumak için yaptık. Olay çok büyüdü ama espriyle tatlıya bağlamaya çalıştık. Röportaj talepleri bulunuyor. Ben buraya kadar 52 röportaj teklifi aldım. 15-16 haftada 52 röportaja çıksak ne düşünürsünüz benim hakkımda" diye konuştu."5 BÜYÜK LİGE BAKTIĞINIZ ZAMAN TOPU RAKİBE VEREREK ŞAMPİYON OLAN TAKIM AZDIR"

Çağdaş Atan, "5 büyük lige baktığınız zaman topu rakibe vererek şampiyon olan takım azdır" diyerek, "Ben öyle düşünüyorum. Fenerbahçe en büyük camialardan biri, başarılı da bir hocaları var ve ben daha iyi bir oyun bekliyordum ama bizim istediğimiz gibi olmadı" şeklinde konuştu.

