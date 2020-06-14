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Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından Okan Buruk Galibiyeti Demba Ba'ya armağan ediyoruz Erol Bulut Takımların şampiyonluk şansını konuşmak bizim işimiz değil İbrahim ALİOĞLU İSTANBUL, Süper Lig'in 27'nci haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0'lık...

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
14.06.2020 02:09 | Son Güncelleme: 14.06.2020 02:13


SPOR Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
Okan Buruk Galibiyeti Demba Ba'ya armağan ediyoruz
Erol Bulut Takımların şampiyonluk şansını konuşmak bizim işimiz değil
İbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,
Süper Lig'in 27'nci haftasında Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele sonrası iki teknik adam karşılaşmayı ve skoru değerlendirdi.
BURUK İYİ BİR OYUNCU GRUBUNA SAHİBİM
Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Futbolu özledik, sahalara geri dönmek güzel bir duygu. 6 haftalık çalışma süreci geçirdik. Bu 6 hafta boyunca özellikle oyuncularımızın ilk dönüşlerindeki durumları iyiydi ve iyi bir oyuncu grubuna sahibim. Oyuncular iyi bir şekilde döndü. Antrenmanlara iyi başladık ve yüksek tempoda çalıştık. İki hazırlık maçı yaptık. Oyunun başından itibaren daha iyiydik. İkinci yarının başında 10-15 dakikalık bölümde çok iyi işler yapmadık ama pozisyonlar bulduk, attığımız gollerle galibiyeti hak eden takım olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularıma performansları için teşekkür ediyorum, zorlu bir karşılaşmaydı. Alanyaspor zorlu bir rakipti. Bundan sonraki haftalarda ligde ve kupada devam edecekler. Böyle bir rakibe karşı alınan galibiyet çok sevindirici. Trabzonspor oynamıştı onlar kazandıktan sonra bu takımı bu maça hazırlamak motivasyon açısından biraz daha zor oldu. Bugün her şeyin en iyisini yapan oyuncu grubu vardı şeklinde konuştu.
GALİBİYETİ DEMBA BA'YA ARMAĞAN EDİYORUZ
Demba Ba'nın babasının vefat etmesine de değinen Buruk, Bu hafta içi Demba Ba'nın babası hayatını kaybetmişti. Zorlu bir hafta oldu. Ona rağmen sahada olan kişiliğiyle örnek bir oyuncu oldu. Baş sağlığı dilemek istiyorum. Galibiyeti ona armağan ediyoruz ifadelerini kullandı.
ŞAMPİYONLUK İDDİAMIZ VAR
Şampiyonluk şanslarını da değerlendiren Buruk, Çok heyecanlı 8 haftalık bir süreç kalmıştı. Şampiyonluk iddiamız var. Bunun heyecanını çok fazla yaşıyorum. Oyuncularım da bunun heyecanını yaşıyor. 7 hafta haftalık bir süreç kaldı. Hafta hafta gideceğiz. Maç atmosferini yeniden yaşamak, kenarda olmak, takımı yönetmek güzel bir duygu. Oyuncularım için de oynamak güzel bir duyguydu. Karşılığını güzel bir şekilde verdiler diye konuştu.
KALİTELİ TAKIMLAR İÇERİDE VE DIŞARIDA DEMEDEN GALİBİYET ALIYOR
Seyircisiz maçları da değerlendiren Buruk, Takımların deplasman sayılarına baktığımda Galatasaray ve Trabzonspor'un 5'er deplasmanı vardı. Sivasspor ve bizim 4'er deplasmanımız vardı. Onun için bu durum biraz avantaj oldu. Almanya'da da bunu net görüyoruz, özellikle saha içinde ne yaptığın bilen, iyi oyunculara sahip kaliteli ayaklara sahip takımlar içeride ve dışarıda demeden önemli galibiyetler alıyorlar. Kaliteli takımlar için seyircisiz oynamanın dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Belik iç saha atmosferi Galatasaray ve Trabzonspor önemli ama bir yanda da deplasmandaki baskıdan kurtuluyorsun. Trabzonspor, Göztepe deplasmanında başladı. Göztepe bu ligin en iyi taraftarlarından birine sahip ve inanılmaz bir atmosfer yaratan bir taraftara sahipti böyle bir atmosferde de oynayabilirdi. Sadece Başakşehir avantajlı diye ayırt etmiyorum. Diğer takımların da avantajları var açıklamasında bulundu.
BULUT TAKIMLARIN ŞAMPİYONLUK YARIŞINI KONUŞMAK BİZİM İŞİMİZ DEĞİL
Mağlubiyetten dolayı mutsuz olduklarını vurgulayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 3 aydan sonra ilk maçımızı oynadık. 2-0'lık skorla kaybettik. İyi başladık, baskılı başladık, pozisyonlar yakaladık ama değerlendiremedik. Yakaladığınızı değerlendiremediğinizde maç sonunda üzgün ayrılıyorsunuz. İlk 15-20 dakika kontrol bizdeydi ama basit bir hatayla gol yedik. Maçı çevirmeye çalıştık, sonra da penaltı oldu, pozisyon da penaltı görünüyor. Hakem doğru karar verdi. Maçı burada kapatıyoruz, yarından itibaren perşembe günü kupaya hazırlanacağız, önemli bir maç. Bu maç burada bitti. Sonra lige bakacağız ifadelerini kullandı.
TAKIMLARIN ŞAMPİYONLUK ŞANSLARINI KONUŞMAK BİZİM İŞİMİZ DEĞİL
Şampiyonluk adaylarının yarıştaki şansı ile ilgili soruya da Bulut, Şampiyonluk şansını konuşmak bizim işimiz değil. Bizim hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek ve 7 maçta maksimum puan almak. Kupada da finale gidip kupayı kazanmak dedi.
3 AY SONRA DÖNMEK KOLAY DEĞİLDİ
Koronavirüs sürecinden sonra lige başlamanın zor olduğunu söyleyen Bulut, 3 aydan sonra pandemiden geri dönmek kolay değil. Çoğu futbolcu sıkıntı yaşayabilir. Fiziksel olarak bir sorun yaşamadık, mental olarak da sıkıntımız yok diye konuştu.
HAKEM İYİ MAÇ YÖNETTİ
Bulut son olarak, maçın hakemi için de, Penaltı pozisyonunda doğru karar verdi. Bir kaç pozisyonda farklı karar verebilirdi, iyi bir maç yönetti sözlerini kullandı.

Kaynak: DHA

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