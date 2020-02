Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

13.02.2020 00:03 | Son Güncelleme: 13.02.2020 00:03

Fatih Terim: Sadece oyuncuda değil oyunda da değişiklik yaptık

"Galatasaraylılar merak etmesinler"

"Henry fizik olarak güçlendiğinde büyük silah"Erol Bulut: İlk maçı almamızın rahatlığı vardı"Turu geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz"SERHAN TÜRK/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında Galatasaray sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu galibiyete rağmen ilk mçı 2-0 kaybetmesi sebebiyle kupaya veda etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.Oyuncuları gösterdikleri mücadeleden ötürü kutlayan Fatih Terim, "Uzun zamandır tansiyonu yüksek olan maç oynamadık. Bunda ilk maçta aldığımız sonucun etkisi ile normal bir mücadele gerekmiyor, daha fazlası gerekiyor. Dolayısıyla gerekeni yaptığımızı düşünüyorum. Bugünkü performanslarından dolayı oyuncularımı candan kutluyorum. Taraftarımızı candan kutluyorum. Eğer ikisi birleşirse çok şeyler değişiyor. Mücadele müthiş benim hakkım helal olsun. Onlar da varsa hakkını helal etsinler. İlk maçtaki, ikinci maçtaki bazı şeylerle ilgili konuşmayacağım. Camiamızın sesini bekleyeceğim. Özellikle ikinci yarı golü yedikten sonra birkaç dakika şok normal. İşi 4 gole çıkardık. Hem oyunu iyi oynayacaksınız, gol atacaksınız oraya hapsedeceksiniz, goller kaçıracaksınız, bir gol iptal olacak. İkinci yarı oyuncularım ortaya bir karakter koydu. 3-1 bulduk. Donk'u ileriye yolladık. Hava hakimiyeti için. Bence o da tuttu. 4. Bulabilirdik ama olmadı. Biz böyle oynayalım zaten karşılığını alırız" ifadelerini kullandı."ONUN KONUŞMAYACAĞIM"Marafona'nın oyunu yavaşlatıp, yavaşlatmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Terim şöyle konuştu: "Onun konuşmayacağım dedim. Önemli maçlarımız da var. Başka bir şey söyleyeyim. Pazar oynadık. Rakibimiz cumartesi oynadı. Ben aynı takımı sahaya sürdüm. Onlar 5 değişiklik yaptı. Oyuncularımı o yüzden karakter koydular diye tebrik ediyorum. 90 dakika olarak bakmayın 180 dakika olarak bakın maça. 96'ıncı dakikada da iyi bir sarı kart.""ÜSTÜNE KOYARAK DA DEVAM EDECEĞİZ"Üstüne koyarak devam edeceklerini söyleyen Terim, "Tarih ve tecrübelerimiz bize gösterdi ki bazen bir maç kaybedersiniz ama çok şey kazanırsınız. Bugün öyle bir şey olduğunu umut ediyorum. Maçtan sonra ben sinirlendim ve üzüldüm. Kendi soyunma odamdan oyuncuların soyunma odasına gittiğim zaman kendileriyle gurur duyduğumu söyledim. Onlar da benden sonra, bu takım olmanın beraber olmanın tezahürleridir. Bu oyunu biz oynarsak ki oynuyoruz üstüne koyarak da devam edeceğiz inşallah. Çok üzgünüm ama oyun olarak mutluyum" diye konuştu."SADECE OYUNCUDA DEĞİL OYUNDA DA DEĞİŞİKLİK YAPTIK"Devre arasından itibaren sadece kadroda değil oynadıkları oyunda da değişiklik yaptıklarının altını çizen Terim, şu ifadeleri kullandı: "Ben çok uzun olmamasına rağmen devre arasını işaret etmiştim. Birkaç değişiklik, sadece oyuncuda değil oyunda da değişiklik yaptık. Üzerinde devamlı çalışarak doğru yolda olduğumuzu da gördük. Bazen çok iyi oynarsınız sonuç alamazsınız. O oyunla beraber sonuç almamızın bize büyük yardımı oldu. Çok kolay bir şey değil. Israrla ve inatla kafamızdakini oynamaya uğraşıyoruz. Onlar da bunu benimsediler. İyi yoldayız" ifadelerini kullandı."HENRY FİZİK OLARAK GÜÇLENDİĞİNDE BÜYÜK BİR SİLAH"Güçlü bir Onyekuru'nun büyük silah olacağını söyleyen Terim, "Oyun içerisinde de 45 dakika olmasına rağmen birkaç dakika dinlenme yaptı. O da hakkıdır. Önemli bir hastalık geçirdi. Henry ile oynadığımız zaman hızlı hücum ve topsuz oyun kazanıyoruz. Henry biraz daha güçlendiğinde fizik olarak büyük bir silah. Onun için istedim onu zaten. Hem topun kontrolünün bizde kalmasını istiyoruz hem de geçiş oyununda Henry ile tehdit olmak istiyoruz. Buna rağmen etkili oldu. Yavaş yavaş oyuna girecektir" şeklinde konuştu."GALATASARAYLILAR MERAK ETMESİNLER"Taraftarlardan, futbolcular hata yaptığında daha fazla destek olmalarını isteyen Fatih Terim, sözlerini şöyle noktaladı: ""Taraftarımız hep şunu rica ettim. 90 dakikanın sonuna kadar normal oyun reaksiyon dışında oyuncularımıza tepki olmaması lazım. Kim olursa olsun. Belhanda'da bize çok büyük emekleri olmuştur. Galatasaray, Ali Sami Yen mabedinde herkesi kucaklayan bir durumda olmalıdır. Biz hiç merak etmesinler her şeyin fakındayız. Kendi aramızda çözeriz. Onların ihtiyacı var. Hele hata yaptığında onların daha çok ihtiyacı var. Bizim her şeyi gördüğümüzü analiz ettiğimizi bilsinler. 50 senesini Galatasaray'a vermiş biri olarak Galatasaraylılar merak etmesinler."EROL BULUT: TURU GEÇMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZTuru geçen taraf oldukları için mutlu olduklarını belirten Erol Bulut, "Bugün burada turu geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün maça istediğimiz gibi başlayamadık. 90 dakikaya baktığımız zaman iyi bir Galatasaray'a karşı mücadele verdik. Maç 1-1 iken 2-1'i yakalama şansımız oldu. 3-1 iken ikinci golü yakalama şansımız oldu, Muslera iyi çıkardık. 3-1 olduktan sonra işler zorlaştı. Futbolda panik olabiliyor.90 dakikaya baktığımız zaman oyuncularımız elinden geleni yaptı. Turu atladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı. "İLK MAÇI ALMAMIZIN RAHATLIĞI VARDI"İlk maçta alınan skorun rahatlığını yaşadıklarını söyleyen Bulut, "Golü erken yiyince futbolcularda panik başlıyor. Galatasaray bizden iyi oynadı. Biz istediğiniz oyunu maçın başından beri gerçekleştiremedik. Yakaladıklarımızın birkaçından birini değerlendirdik. Galatasaray daha iyi değerlendirdi. 3-1 bitti. 2-0 ilk maçı almamızın rahatlığı vardı" diye konuştu."SONUNA KADAR GÖTÜRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"Hedeflerinin ligin ilk 8 içinde bitirmek olduğunun altını çizen Erol Bulut, "İkinci yarıyı güzel devam ediyorum. Bugüne kadar şampiyonluktan bahsetmedim. Bizim hedefimiz ilk 8 içerisinde olabilmek. Geçen seneden daha iyi olmak. Sezon sonunda ne olacak. Şu an kestiremeyiz. İnşallah iyi bir yerde sonuçlandırırız. İki kulvarda da en iyisini yapmak istediğimizi hep söyledim. Sonuna kadar götürmeye çalışacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Fatih Terim'in açıklamaları

Erol Bulut'un açıklamaları

Kaynak: DHA