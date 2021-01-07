Aytemiz Alanyaspor maçından notlar
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Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

07.01.2021 19:01 | Son Güncelleme: 07.01.2021 19:05
Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

Fenerbahçe'de tek değişiklikSarı lacivertli ekipte 6 eksikCaner formasına kavuştu, Serdar yedekOzan Tufan ve Alanyasporlu Berkan'a yakın takipMustafa AKIN / - Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile mücadele etti.

Fenerbahçe'de tek değişiklik

Sarı lacivertli ekipte 6 eksik

Caner formasına kavuştu, Serdar yedekOzan Tufan ve Alanyasporlu Berkan'a yakın takip

Mustafa AKIN/ - Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor ile mücadele etti. Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile İlker Takpak üstlendi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı. Bulut, Alanyaspor mücadelesinde Caner Erkin'e göre verirken Mert Hakan Yandaş'ı yedek soyundurdu. Erol Bulut, mücadeleye; Altay, Nazım, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sinan, Valencia, Pelkas ve Thiam ilk 11'i ile başladı.SARI LACİVERTLİ EKİPTE 6 EKSİKFenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına 4 eksikle çıktı. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Novak, Tolga Ciğerci, Perotti, Kemal Ademi, Gökhan Gönül ve Sosa, Alanyaspor maçında görev alamadı.CANER FORMASINA KAVUŞTU, SERDAR YEDEKFenerbahçe'de Caner Ekin, Alanyaspor maçına ilk 11'de başlarken Serdar Aziz mücadeleye yedek soyundu. Koronavirüs testleri negatife dönen Serdar ile Caner, geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde takımlarını yalnız bırakmıştı. Teknik direktör Erol Bulut, Alanyaspor maçında ise Caner'i 11'de görevlendirirken Serdar'ı yedek soyundurdu. Öte yandan sarı lacivertli ekipte Caner Erkin ile Ozan Tufan, bu maçta sarı kart görmeleri halinde ligin 18'inci haftasında oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor mücadelesinde görev alamayacaklar.OZAN TUFAN VE ALANYASPORLU BERKAN'A YAKIN TAKİP

Sarı lacivertli ekipten Ozan ile Aytemiz Alanyaspor'dan Berkan İsmail Kutlu'ya Inter'den yakın takip var. Alanyaspor mücadelesini tribünden takip eden İtalyan devi Inter'in yetkilileri Ozan ve Alanyaspor'dan Berkan İsmail Kutlu'yu izledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

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