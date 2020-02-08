Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

08.02.2020 20:11 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:11

Yanal kadroyu değiştirmedi

Sarı-lacivertlilerde 3 eksik

Kaptan Ozan TufanFalette yedek soyunduTaraftarlar yalnız bırakmadı

Mustafa AKIN/ İstanbul, - Süper Lig'in 21'inci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile İbrahim Bozbey üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarının ardından Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde de değişiklik yapmadı. Yanal karşılaşmaya, "Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar; Ozan Tufan, Gustavo, Rodrigues, Kruse, Tolga Ciğerci, Vedat Muriç" 11'i ile sahaya çıktı.SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİKFenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçına 3 eksik oyuncusu ile çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen kaptan Emre Belözoğlu ve sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar karşılaşmada yer almadı. Sakatlığı son bulan ve takımla birlikte çalışmalarda yer alan Hasan Ali Kaldırım da, teknik heyet tarafından riske edilmedi.KAPTAN OZAN TUFANFenerbahçe'de Ozan Tufan, Aytemiz Alanyaspor maçına da kaptan olarak çıktı. Görev aldığı son 3 maça kaptan olarak çıkan Ozan Tufan, Emre Belözoğlu'nun kart cezalısı, Hasan Ali Kaldırım'ın da riske edilmediği karşılaşmada kaptan olarak yer aldı.FALETTE YEDEK SOYUNDUSarı-lacivertli ekipte GMG Kırklarelispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında formayı ilk kez giyen Simon Falette, Aytemiz Alanyaspor maçında yedek soyundu. Kırklarelispor karşılaşmasında da yedekler arasında yer alan ve 61'inci dakikada Jailson'un yerine oyuna dahil olan Gineli futbolcu, teknik heyet tarafından görev verilmesi durumunda Kadıköy'de ilk kez sahaya çıkacak.TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği maçta sarı-lacivertli taraftarlar takımı yalnız bırakmadı. Soğuk havaya rağmen karşılaşmaya büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, gönül verdikleri takımlarına destek oldu.

Kaynak: DHA