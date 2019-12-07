Aytemiz Alanyaspor maçından notlar

07.12.2019 20:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:06

Terim'den tek değişiklik

Falcao 67 gün sonra kulübede

Şener geri döndü, Babel ve Feghouli yok

Özgür KABAN/ - Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray, evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu üstlendi. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya; Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda ve Adem 11'i ile çıktı. Aytemiz Alanyaspor'da Erol Bulut ise zorlu maçta; Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Siopis, Fernandes, Efecan ve Bammou 11'ine şans verdi.TERİM'DEN TEK DEĞİŞİKLİKGalatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11'de geçen hafta oynanan Trabzonspor maçı kadrosundan tek değişikliğe gitti. Terim, Trabzonspor karşısında ilk 11'de görev verdiği Sofiane Feghouli'yi sakatlığı nedeniyle maç kadrosuna almadı ve Cezayirli oyuncunun yerine Jean Michael Seri'yi sahaya sürdü.FALCAO 67 GÜN SONRA KADRODAGalatasaray'ın yaz transfer döneminde büyük umutlarla Fransa'nın Monaco takımından kadrosuna kattığı ve sakatlığı nedeniyle 2 aydır sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, 67 gün sonra maça yedek soyundu. Kolombiyalı yıldız aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle yaklaşık 67 gündür sarı kırmızı formadan uzak kalmıştı. 33 yaşındaki golcü oyuncu son olarak 1 Ekim'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'i konuk ettiği müsabakada 90 dakika sahada kalmıştıŞENER GERİ DÖNDÜ, BABEL VE FEGHOULI YOKGalatasaray'da Ryan Babel ve Sofiane Feghouli sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almazken, yaklaşık 35 gündür sahalardan uzak kalan Şener Özbayraklı sakatlığını atlatarak Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yerini aldı.TARAFTARLARIN İLGİSİ AZ

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği mücadelede sarı kırmızılı taraftarlar maça beklenen ilgiyi göstermedi. Türk Telekom Stadyumu'nun koltuklarında yer yer boşluklar göze çarptı.

Kaynak: DHA