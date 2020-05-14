Aytemiz Alanyaspor lige hazırlanıyor
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig hazırlıklarına kulüp tesislerinde 2 grup halinde devam etti.
14.05.2020 22:56 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:56
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig hazırlıklarına kulüp tesislerinde 2 grup halinde devam etti.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in kalan 8 haftalık maç programı için hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde devam etti. 2 ayrı grup halinde hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşilli takım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği tedbirler kapsamında antrenmanlarını sürdürdü.Antrenmana ısınma çalışmasıyla başlayan futbolcular daha sonra pas çalışmaları yaptı. Antrenman dar alanda serbest oyun çalışmasıyla sona erdi.
Alanyaspor çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: DHA