SPOR Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais'i kadrosuna kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais'i kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais'i kadrosuna kattıEngin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) - Aytemiz Alanyaspor, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Pedro Barradas Novais ile 1 yıllık kiralık olarak satın alma opsiyonlu sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais'i kadrosuna kattı

Engin ANAK/ ALANYA (Antalya) (DHA) - Aytemiz Alanyaspor, Portekizli orta saha oyuncusu Joao Pedro Barradas Novais ile 1 yıllık kiralık olarak satın alma opsiyonlu sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor orta saha oyuncusu Joao Pedro Barradas Novais ile sözleşme imzaladı. Kulüpte düzenlenen imza töreninde konuşan başkan Hasan Çavuşoğlu, "Aramıza hoş geldin Novais. Takımımıza katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kazasız ve belasız bir sezon geçirmesini temenni ediyorum" dedi.

Joao Pedro Barradas Novais da "Başkanıma bana böyle bir fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birine geldiğimi düşünüyorum. Beklentileri karşılaşacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

SPOR Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais'i kadrosuna kattı
SPOR Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais'i kadrosuna kattı
SPOR Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais'i kadrosuna kattı
SPOR Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais'i kadrosuna kattı
SPOR Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais'i kadrosuna kattı
SPOR Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais'i kadrosuna kattı
SPOR Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais'i kadrosuna kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Edis Düm Tek Tek Aleyna Tilki Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Alex Teixeira Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SPOR Aytemiz Alanyaspor, Joao Novais'i kadrosuna kattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 20:18:28. #1.14#

title