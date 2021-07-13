SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlupMesut MADAN / BURDUR, (DHA) - Aytemiz Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Burdur'da oynadığı ilk hazırlık maçında Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a 2-1 yenildi.

SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup

Mesut MADAN/ BURDUR, (DHA) - Aytemiz Alanyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Burdur'da oynadığı ilk hazırlık maçında Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a 2-1 yenildi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, aynı tesislerde kamp yapan Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile hazırlık maçında karşılaştı. Efecan'ın 34'üncü dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Aytemiz Alanyaspor, 72'nci dakika Vernydub, 90'ıncı dakikada Cristian'ın attığı gollere engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

ÇAĞDAŞ ATAN: GELİŞEREK DEVAM EDECEĞİZ

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir haftadır buradayız takımımın gidişatından gayet memnunum. Zorya, Ukrayna ligini üçüncü sırada bitirmiş, 4-5 hazırlık maçı yapmış bir takım. Bizim için, hazırlık maçı olarak çok sert bir maçtı. Bayağı hazırlar ama oyun anlamında güzel şeyler yaptık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gelişerek devam edeceğiz. Çok iyi şeyler yaptık. Maçı 2-0, 3-0'a da getirebilirdik. Yeni gelen oyuncularımızla çok daha güçlü, iyi bir takım olmaya devam edeceğiz" dedi.

Yeni sezon için hedef koymanın zor olduğunu söyleyen Çağdaş Atan, "Şu an bir hedef koymak zor. Oyuncu kadromuzu görelim, takımımızı görelim, transferlerimizi görelim ondan sonra bir hedef koyarız zaten" diye konuştu.

Öte yandan Çağdaş Atan geçen hafta kalp spazmı geçirerek tedaviye alınan Babacar'la ilgili olarak da "Babacar'ın durumu herhalde bu akşam netleşir. Onunla ilgili kulüp de açıklama yapar. Ondan sonra konuşuruz zaten" açıklamasında bulundu.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ve Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun da izlediği maç sonrası seyirciler Çağdaş Atan'la fotoğraf çektirdi.

SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup
SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Tolga Akış Melisa Döngel Orhan Gencebay
Spor Arda Turan Salih Uçan Rıza Çalımbay Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SPOR Aytemiz Alanyaspor ilk hazırlık maçında 2-1 mağlup - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.07.2021 23:45:40. #1.13#

title