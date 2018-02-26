Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman'la Yollarını Ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Safet Susic'ten sonra takımın başına getirdiği Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.

Susic'in ardından 18. haftada göreve getirilen Karaman, Alanyaspor'un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.

TARAFTAR İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ

Hikmet Karaman, dün oynanan maçta taraftarların istifa çağrısına şu şekilde karşılık vermişti.

"Taraftar haklıdır. Takım mağlup ve teknik adam da benim. Belki oyundan, belki de skordan memnun değil. Taraftarın bu düşüncesini de eleştirecek durumda değilim. Nihayetinde maç bitmiş ama ortada iyi mücadele eden, çok net gol pozisyonuna giren ve çok basit goller yiyen, net pozisyonları da değerlendiremeyen bir takım var. Nihayetinde ligde sıralama durumunda zordayız. Taraftar bunu da değerlendiriyor, söylemekte haklılar."