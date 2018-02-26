Aytemiz Alanyaspor, Hikmet Karaman'la Yollarını Ayırdı
Aytemiz Alanyaspor yönetimi, dün oynanan Trabzonspor maçı sonrası Hikmet Karaman'la yollarını ayırdı.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Safet Susic'ten sonra takımın başına getirdiği Hikmet Karaman ile yollarını ayırdı.
Susic'in ardından 18. haftada göreve getirilen Karaman, Alanyaspor'un başında çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı.
TARAFTAR İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ
Hikmet Karaman, dün oynanan maçta taraftarların istifa çağrısına şu şekilde karşılık vermişti.
"Taraftar haklıdır. Takım mağlup ve teknik adam da benim. Belki oyundan, belki de skordan memnun değil. Taraftarın bu düşüncesini de eleştirecek durumda değilim. Nihayetinde maç bitmiş ama ortada iyi mücadele eden, çok net gol pozisyonuna giren ve çok basit goller yiyen, net pozisyonları da değerlendiremeyen bir takım var. Nihayetinde ligde sıralama durumunda zordayız. Taraftar bunu da değerlendiriyor, söylemekte haklılar."
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Ne oldu rengin soldu hikoCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sirf tazminat almak icin istifa etmedi Bulasıkci Hikmet Karaman. Bu adami teknik direktör diye calistiran takimlarda kabahat.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hiç kimseden çekmedi, bıcırık Abdülkadir Ömürden çektiği kadar.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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VARAN 2 VURAL VAKALARICevap Yaz Yayından Kaldır
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BU ŞEHİR BUNU UNUTMAZ EY HİKMETCevap Yaz 5 Yayından Kaldır