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Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
23.05.2020 21:53 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:53

Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre idman, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, kondisyon ve dayanıklılık çalışmalarının ardından top kapma ve şut çalışması yapıldı.

Alanyaspor, hazırlıklarına iki günlük bayram izninin ardından 26 Mayıs Salı günü devam edecek.

Kaynak: AA

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