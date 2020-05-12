Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, çalışmalarını sürdürdü.

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, çalışmalarını sürdürdü.

Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında, iki gruba ayrılan futbolcular ayrı saatlerde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, kondisyon koşularının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Alanyaspor, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA