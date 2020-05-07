Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını gruplar halinde sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını gruplar halinde sürdürdü.

Süper Lig'e verilen aranın 12 Haziran'da biteceği ve kalan 8 haftanın 12-14 Haziran tarihinde başlayan maçlarla oynanacağı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin başlama tarihiyle ve alınacak tedbirlerle ilgili yaptığı açıklama sonrası Süper Lig kulüpleri hazırlıklarına ağırlık verdi. Aytemiz Alanyaspor da teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 3 grup halinde hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde sürdürdü. Futbolcuların bazıları öncelikle salonda fitness çalışması yaptı. Sahada ise ısınma hareketleri ve koşuyla başlayan antrenman daha sonra dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti.

Alanyaspor takımı hazırlıklarını yarın yine 3 grup şeklinde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

- Antalya

Kaynak: DHA