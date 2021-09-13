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Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor maçının ardından

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor maçının ardından

Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, alınan skorun kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı GZT Giresunspor'u 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, alınan skorun kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyun olarak bir mazeretinin olmadığını belirtti.

Takımın başına yeni geçtiğini hatırlatan Korkmaz, "Milli takımdan gelen oyuncularla iki-üç gün çalıştık. Sistemi değiştirdik. Artı son 2 maçta 9 gol yiyen bir takımımız vardı. Özellikle böyle bir psikolojide kazanmak çok değerli, çok önemli ve çok da güzel." dedi.

Kazanmanın takıma olumlu yansıyacağını vurgulayan Korkmaz, "Galibiyet güzeldi. Hazır olmayan oyuncularımız var. Onlar da hazır olduğunda daha iyi, daha etkin, daha pozitif bir takım haline geleceğimizi düşünüyorum. Bunu da yapacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri
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Haber: Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor maçının ardından - Haberler Spor
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