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Keleş: "Gol yollarında eksiğimiz var"

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Spor
Keleş:

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, gol yollarında sorunlarının olduğunu belirterek, "İstatistiksel olarak çok üstündük ama ceza sahasına kadar geldik, topu oradan içeri atamadık" dedi.

GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, gol yollarında sorunlarının olduğunu belirterek, "İstatistiksel olarak çok üstündük ama ceza sahasına kadar geldik, topu oradan içeri atamadık" dedi.

Süper Lig'in 4. Haftasında GZT Giresunspor, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Keleş, son maçta yaşadıkları gol atamama sorunuyla bir kez daha yaşadıklarını belirtti.

Kalelerinde duran toptan gol gördüklerini dile getiren Keleş, "Geriye düştükten sonra skoru çevirmek zor ama ikinci yarı inanılmaz bir oyun vardı. İstatistiksel olarak çok üstündük ama ceza sahasına kadar geldik, topu oradan içeri atamadık. Son dakikalarda bir penaltı pozisyonumuz hakem tarafından değerlendirilmedi. Gol yollarında biraz eksiğimiz var. Onları gidermek için çok çalışıyoruz. Biraz da stres var futbolcularda ama günden güne iyiye giden bir oyunumuz var. Çalışacağız. Oyunumuzu geliştirdik. Biraz daha geliştireceğiz ve daha iyi olacağız. Bakalım. İnşallah önümüzdeki hafta toparlarız" diye konuştu. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Spor Haberleri
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