Aytemiz Alanyaspor, genç futbolcular Furkan Bayır ve Muhammet Arda Uzun'u transfer etti
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Aytemiz Alanyaspor, genç futbolcular Furkan Bayır ve Muhammet Arda Uzun'u transfer etti

01.02.2021 18:26 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:30

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, genç futbolcular Furkan Bayır ve Muhammet Arda Uzun'u renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, genç futbolcular Furkan Bayır ve Muhammet Arda Uzun'u renklerine bağladı.

Turuncu-yeşilli kulüp, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'dan transfer ettiği 20 yaşındaki stoper Furkan Bayır ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Furkan Bayır için Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Geleceğe de yatırım yapmak gerekiyor. Furkan

Bayır sezon sonuna kadar Menemenspor'da kiralık olarak oynamaya devam edecek. Kamp döneminde ise takımımıza katılacak. Hem Furkan'a hem de camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Furkan Bayır ise transferinden dolayı çok mutlu olduğunu kaydederek, "Bende emeği olan tüm hocalarıma ve Hasan başkanıma bana bu şansı verdiği için çok teşekkür ederim. Burada da çıkışımı sürdüreceğime inanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor, Sarıyer'in 16 yaşındaki forveti Muhammet Arda Uzun ile de 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, genç futbolcular Furkan Bayır ve Muhammet Arda Uzun'u transfer etti
Aytemiz Alanyaspor, genç futbolcular Furkan Bayır ve Muhammet Arda Uzun'u transfer etti
Aytemiz Alanyaspor, genç futbolcular Furkan Bayır ve Muhammet Arda Uzun'u transfer etti
Aytemiz Alanyaspor, genç futbolcular Furkan Bayır ve Muhammet Arda Uzun'u transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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