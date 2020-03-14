SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından - Spor
Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep, Spor

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

14.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:41
Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

Süper Lig'in 26. haftasında evinde Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Bulut, maçın ardından yaptığı açıklamada, Gaziantep FK karşısına 3 puan almak için çıktıklarını belirtti.

Bunu başardıkları için mutlu olduklarını dile getiren Bulut, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Çünkü rakip 5-3-2 sistemiyle oynadığından dolayı biz de sistemi değiştirdik, 4-3-3 olarak başladık. Takım istediğim doğrultuda gitmedi. Maçın başında ilk 15-20 dakika iyi performans gösteremedik. Ondan sonra sistemi değiştirdik. Yine normal 4-2-3-1'e döndük. Orada daha iyi oynamaya başladık. İlk yarının sonlarına kadar yakaladığımız pozisyonlar ve attığımız gol de var. Ama maçın geneline baktığımızda futbol açısından çok tempolu, iyi bir maç olduğunu söyleyemem. İniş çıkışlar vardı." şeklinde konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tribünlerin boş olmasını değerlendiren Bulut, "Tabii taraftarımız olsaydı burada bambaşka olabilirdi. Taraftarımız bize güç katıyor, arkamızda en büyük destekçi oluyor. Takımı biraz daha ileriye itekleyebilirdi. Ama biliyorsunuz bu koronavirüs olayından dolayı, sağlık hayatımızdaki en önemli şey. İlk sağlık, ondan sonra iş. Ondan sonraki süreçte ligimiz nasıl seyredecek, ne olacak bitecek, federasyon yetkilileri açıklayacaktır." ifadelerini kullandı.

Oyunda sakatlanarak çıkan Onur Bulut'un durumu hakkında da bilgi veren Erol Bulut, ilk bilgilere göre büyük bir sorun olmadığını belirterek, "Ağrısı var, bileğini burktu. Yarın daha net bilgi almış olacağız." diye konuştu.

Gaziantep FK cephesi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica ise takımın performansından memnun olmadığını belirtti.

Karşılaşmanın ilk 30-35 dakikasını iyi oynadıklarını anlatan Sumudica, "Bu anlarda topu kontrol ettik. Rakip ceza sahasına iyi toplar gönderdik. Gol atamayınca puan alınmıyor. İlk yarıda iki kere geldiler kalemize bir tanesi de gol oldu zaten. Maç da bu golle bitti." diye konuştu.

Oyuncularını eleştiren Sumudica, şunları söyledi:

"Oyuncularım ligin bittiğini düşünüyorsa yanılıyorlar. Bugün bunun bedelini ödeyecekler. Oyuncularımı buraya gelmeden 1 hafta önce uyardım. Hava durumunu kontrol ettik. Sahanın zeminini biliyordum. Oyuncularımı krampon seçiminde uyardım. Metal diş kramponla sahaya çıkmalarını söyledim. Ama onlar plastik diş kramponla oynamayı tercih ettiler. Dengelerini kaybedip sürekli düşüyorlar. Bir kulüp düşünün, oyuncularının maaşlarını geciktirmemek için gününde ödeme yapıyorlar. Primlerini zamanında ödüyorlar. Ama bu sefer oyuncularım bunun cezasını ödemek zorunda."

Maçların seyircisiz oynanması kararıyla ilgili soru üzerine Sumudica, müsabakaların antrenman gibi olacağını ifade etti. Oyuncuların motive olamayacağını savunan Sumudica, "Bakanlıkların aldığı kararlara saygı göstermek zorundayız. Hayatlar daha önemli. Buna saygı göstermek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı Spor
Koronavirüsü atlatan kişilerde yeni sağlık problemi ortaya çıktı
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı Spor
Koronavirüs testi yaptıran Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı
9 kişi Konyaspor, Fenerbahçe'yi tek golle devirdi Spor
9 kişi Konyaspor, Fenerbahçe'yi tek golle devirdi
Koronavirüs yüzünden ezan bile değişti! Müezzin 'Haydi namaza' demedi Spor
Koronavirüs yüzünden ezan bile değişti! Müezzin "Haydi namaza" demedi
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi Spor
Türkiye'yi tehdit eden çekirgelerden bu kez sevindirici haber geldi
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı Spor
Koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşireden hayat kurtaracak uyarı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
Koronavirüsü bulaştırmak için market raflarındaki ürünleri tek tek yaladı
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in 'Demirtaş' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Bakan Koca, 'Virüs taraması yapıyoruz' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Juventuslu Douglas Costa İtalya'da koronavirüs karantinasındayken, nişanlısı Brezilya sahilerinde poz veriyor
Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra gelen ilk paylaşım
Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra gelen ilk paylaşım
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek?
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Koronavirüs doğal sabun satışlarını arttırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Yıllık 900 ton kolonya üretilen fabrikada ham madde sıkıntısı nedeniyle üretim durdu
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Koronavirüs tedbirleri kapsamında emekliler talep etmeleri halinde maaşlarını evde alabilecek
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
Apple, koronavirüs nedeniyle Çin dışındaki bütün mağazalarını kapatıyor
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
İBB tarafından 30 bin öğrenciye verilecek 3.200 TL'lik eğitim yardımı 31 Mart'ta hesaplarda olacak
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve hava ulaşımı geçici süreyle durduruldu
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Koronavirüs konusunda tedbirlerini arttıran ABD'liler, taharet musluklu klozetlere ilgi gösteriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Murat Kurum Süleyman Soylu Berat Albayrak Fahrettin Altun
Magazin Sadi Konuk Cem Yılmaz Ebru Şallı Sinan Akçıl
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart İtalya Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 22:05:43. #1.15#