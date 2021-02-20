Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
Süper Lig'de 26. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçıdır. Peki Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçıdır. Peki Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı 20 Şubat Cumartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.
AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Bahçeşehir Okulları Stadyumu, Alanya'da oynanacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)
KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)
İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(2. Yardımcı Hakem)
KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)
AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)
ALİ ATASEVER(Temsilci)
KEMAL ÖZKOÇ(Temsilci)
ERCAN OKUR(Temsilci)