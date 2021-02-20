Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?
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Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

20.02.2021 01:29 | Son Güncelleme: 20.02.2021 01:33
Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi?

Süper Lig'de 26. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçıdır. Peki Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçıdır. Peki Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı 20 Şubat Cumartesi günü (bu akşam) saat 19:00 'da başlayacaktır.

AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bahçeşehir Okulları Stadyumu, Alanya'da oynanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ZORBAY KÜÇÜK(Hakem)

KEREM ERSOY(1. Yardımcı Hakem)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(2. Yardımcı Hakem)

KADİR SAĞLAM(Dördüncü Hakem)

AHMET İBANOĞLU(Gözlemci)

ALİ ATASEVER(Temsilci)

KEMAL ÖZKOÇ(Temsilci)

ERCAN OKUR(Temsilci)

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