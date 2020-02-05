: Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçının ardından

05.02.2020 23:41 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:43

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, kadroda mecburi rotasyon yaptıklarını, ilk ayağı altından kalkması kolay olmayan skorla kaybettiklerini söyledi.

Terim, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Aytemiz Alanyaspor'u galibiyetinden dolayı kutladı.

Aytemiz Alanyaspor karşısında yorgun ve hafif sakatlığı bulunan oyunculardan dolayı rotasyon yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Terim, şöyle konuştu:

"7-8 değişik arkadaşla çıktık ama bundan bizim için 'kupayı önemsemiyor' manası çıkmasın. Biz buna zorunluyduk, rotasyon yapmaya mecburduk. Buna rağmen oyuna iyi başlayan taraf bizdik. Direkten döndü, döndük, biz direkten döneni yedik. İki duan toptan yedik. Daha iyi oynamalıydık. Şans verdiğimiz diğer arkadaşlarımız daha da iyi oynamalılardı. Birinci ayağı kaybettik. Bakalım ikinci ayak ne olacak İstanbul'da? Göreceğiz. Kolay bir skor değil altından kalkması ama Galatasaray her şeyin altından kalkabilecek bir takımdır. Bakalım oynayıp göreceğiz."

Bulut: "İstanbul'da aynı performansı göstermeliyiz"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise Galatasaray karşısındaki oyundan çok memnun kaldığını dile getirdi.

Futbolcuların iyi mücadele ettiğini belirten Bulut, şunları kaydetti:

"İyi savaştılar, çok koştular. Yakaladığımız pozisyonlardan ikisini değerlendirip maçı 2-0 kazandığımızdan dolayı mutluyuz. Haftaya oynanacak ikinci maç var. Hiçbir şeyin garantisi yok. Yarı finale adımızı yazdırmamız için aynı mücadeleyi, isteği, arzuyu önümüzdeki hafta İstanbul'da aynı performansı göstermemiz gerekiyor."

Kaynak: AA

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