Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
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Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

AA, Mustafa Kurt - Spor
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Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 3 günlük iznin ardından teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen sabah antrenmanında futbolcular kuvvet çalıştı. Akşam idmanına ise futbolcular, pas ve taktik çalışması yaptı.

Turuncu-yeşilli takım, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

AA / Mustafa Kurt - Spor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Francesco Farioli, Galatasaray, Spor, Haber

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