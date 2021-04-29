Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Süper Lig'de 38. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçıdır. Peki Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?