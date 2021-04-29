Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
Süper Lig'de 38. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçıdır. Peki Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçıdır. Peki Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maçın hakemleri kimler? İlk 11 açıklandı mı?
AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Nisan Perşembe günü (bu akşam) saat 20:30 'da başlayacaktır.
AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.
AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Bahçeşehir Okulları Stadyumu, Antalya'da oynanacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)
SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)
ABDULLAH BORA ÖZKARA(2. Yardımcı Hakem)
HAKAN CEYLAN(Dördüncü Hakem)
MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)
HAKAN BAŞESGİOĞLU(Temsilci)
HASAN ALDI(Temsilci)
İLKER ÖZKAN(Temsilci)