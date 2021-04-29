Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
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Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?

Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Süper Lig'de 38. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçıdır. Peki Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçıdır. Peki Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maçın hakemleri kimler? İlk 11 açıklandı mı?

AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 29 Nisan Perşembe günü (bu akşam) saat 20:30 'da başlayacaktır.

AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarında yayınlanacaktır.

AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bahçeşehir Okulları Stadyumu, Antalya'da oynanacak.

AYTEMİZ ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

YAŞAR KEMAL UĞURLU(Hakem)

SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)

ABDULLAH BORA ÖZKARA(2. Yardımcı Hakem)

HAKAN CEYLAN(Dördüncü Hakem)

MUHİTTİN BOŞAT(Gözlemci)

HAKAN BAŞESGİOĞLU(Temsilci)

HASAN ALDI(Temsilci)

İLKER ÖZKAN(Temsilci)

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Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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