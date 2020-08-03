Aytemiz Alanyaspor'dan Erol Bulut'a teşekkür
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, görevinden ayrılan teknik direktör Erol Bulut için teşekkür mesajı yayımladı.
03.08.2020 23:11 | Son Güncelleme: 03.08.2020 23:11
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, görevinden ayrılan teknik direktör Erol Bulut için teşekkür mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Teknik direktörümüz Erol Bulut'a 2019-2020 sezonundaki başarılı hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında sonsuz başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: AA