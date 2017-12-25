Aytemiz Alanyaspor'da Susic dönemi bitti



Engin ANAKALANYA (Antalya), (DHA) - AYTEMİZ Alanyaspor Teknik Direktör Safet Susic ile karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti. Kulüpte yapılan basın toplantısında Başkan Hasan Çavuşoğlu ile Safet Susic açıklamada bulundu.



Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bugün teknik ekiple bir toplantı yaptıklarını ve karara vardıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, Değerli hocamız ve ekibiyle bugün öğle saatlerinde değerlendirme toplantısı yaptık. Karşılıklı olarak konuşarak bir karara vardık. Karşılıklı olarak sözleşmemizi feshettik. Yaklaşık bir yıldır birlikte çalıştık ve takımımız çok iyi yerlere geldi. Kendisi ve ekibinden camia olarak çok yararlandık. Safet Susic tanıdığım en karakterli ve kişilikli hocaların başında gelir. Bu görüşümüz hiçbir zaman değişmeyecek. Bir gün yine çalışma imkanımız olabilir. Ayrılık olabilir. Futbolun doğasında bu var. Kulübümüze hizmetlerinden dolayı yönetim kurulumuz ve şehrimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki yaşamlarında da başarılar diliyorum dedi.



'TEKRAR GÖRÜŞECEĞİZ'



Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan Safet Susic ise şöyle konuştu



Biliyorsunuz son dönemde kötü bir seri vardı. Bu sebepten dolayı bu kötü gidişatın değerlendirmesini yaptık ve sonuçta böyle bir karar aldık. Herkesten ve her şeyden önce Alanyaspor taraftarına çok teşekkür etmek istiyorum. Çok mutlu zaman geçirdim, çok destek verdiler. Başkanımıza, yönetim kurulu ve futbolcu arkadaşlarıma bundan sonraki dönemde başarılar diliyorum. Her zaman, her yerde şunu söyledim; Alanyaspor gerçekten çok iyi bir kulüp. Bu ligi hak eden bir kulüp. Bu ligde kalması, asla alt ligde olmaması gereken bir kulüp. Elimizdeki kadro sağlıklı, sağlam ve cezasız olduğu sürece takımın bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Yönetimiz, başkanımız ve taraftarlarımıza bu süreçte gösterdikleri yakınlıktan ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben ümit ediyorum ki tekrar görüşeceğiz.



Konuşmaların ardından Başkan Hasan Çavuşoğlu, kulübe olan katkılarından dolayı Safet Susic'e teşekkür plaketi verdi. Plaketin ardından teknik ekiple yönetim beraber basına poz verdi.



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