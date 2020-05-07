Aytemiz Alanyaspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik ekip ve futbolculara yapılan Kovid-19 testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve yöneticilere Kovid-19 testi yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA