Aytemiz Alanyaspor'da indirimli kombine bilet satışları başladı

Aytemiz Alanyaspor'un Bahçeşehir Koleji Stadyumu'nda oynayacalğı Spor Toto Süper Lig karşılaşmalarında geçerli olacak 2021-2022 sezonu indirimli kombine bilet satışları başladı.

Kombine biletler, Aytemiz Alanyaspor Passolig Ofisi, ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satışa sunuldu. Aytemiz Alanyaspor Passolig Kartlarının E-Bilet kullanım süresinin ise 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatılması gerekiyor. Satışı işlemlerinde HES Kodu tanımlanması yapılacak ve hizmet bedeli, kombine bilet ücretinden ayrı olarak tahsil edilecek.

Kombine bilet fiyatları şöyle açıklandı;

Maraton Tribün D-E-F bloklar: 750 TL

Maraton Tribün A-B-C-G-H-I bloklar: 550 TL

Kuzey Kale Arkası: 275 TL

Roof Lounge Tribün (Güney Kale Arkası): 275 TL - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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