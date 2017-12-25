Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman Gelişmesi!

Teknik direktör Safet Susic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman gelişmesi yaşandı.

Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman Gelişmesi!

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Safet Susic kulüpte düzenledikleri basın toplantısında karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini açıkladı.

Ayrılık sonrası şuan takım çalıştırmayan Hikmet Karaman'ın Alanyaspor kulübü ve Başkan Hasan Çavuşoğlu'nu twitter'dan takibe alması dikkat çekti.



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Kaynak: Skorer

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