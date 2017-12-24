Aytemiz Alanyaspor'da Hamza Hamzaoğlu Sesleri

Alanyaspor'da teknik diretkör Safet Susic'le yolların ayrılacağı konuşulurken, Hamza Hamzaoğlu ve Mustafa Reşit Akçay ile temasa geçildi.

LİSTENİN BAŞINDA HAMZA HAMZAOĞLU BULUNUYOR

Ajanspor'un haberine göre; Mustafa Reşit Akçay'dan olumlu karşılık alan Antalya ekibinde listenin başında ise Hamza Hamzaoğlu bulunuyor.

Susic ile yakın arkadaşlığı bulunan Hamza Hamzaoğlu'nun ilk görüşmede teklife sıcak bakmadığı ancak turuncu-yeşilli yönetimin ısrarcı olması sebebiyle kararından vazgeçerek anlaşma olasılığının yüksek olduğu aktarıldı.