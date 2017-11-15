Aytemiz Alanyaspor'da Evkur Yeni Malatyaspor Maçı Hazırlıkları

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında 19 Kasım Pazar günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Top kontrolü ve pas organizasyonlarının ardından turuncu-yeşilliler, dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladı.



Milli takım kamplarından dönen Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Ioannis Maniatis, Mamadou Fofana ve Fabrice N'Sakala ile sakatlığı geçen Mbilla Etame de antrenmana katıldı.



Sakatlıkları devam eden Alpay Koçaklı ve Junior Fernandes, idmanda yer almadı. Milli takım kamplarında bulunan Michel Landel ve Lamine Gassama'nın ise yarınki antrenmana katılmasının beklendiği öğrenildi.