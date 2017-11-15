Aytemiz Alanyaspor'da, Evkur Yeni Malatyaspor Hazırlıkları Sürüyor

AYTEMİZ Alanyaspor, pazar günü oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.



Süper Lig'de pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Safet Susic gözetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra top kontrolü ve pas çalışması yapan turuncu-yeşilliler, dar alanda oyun ve şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.



Milli takımlardan dönen Emre Akbaba, Georgios Tzavellas, Ioannis Maniatis, Mamadou Fofana ve Fabrice N'Sakala ile sakatlıktan kurtulan Mbilla antrenmana katılırken, sakatlıkları devam eden Alpay Koçaklı ve Junior Fernandes ise antrenmana katılmadı. Milli takımlardaki Michel Landel ve Lamine Gassama'nın ise yarınki antrenmana katılması bekleniyor.



- Antalya