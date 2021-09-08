Aytemiz Alanyaspor, Chidozie Awaziem'i kadrosuna kattı
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Aytemiz Alanyaspor, Chidozie Awaziem'i kadrosuna kattı

Aytemiz Alanyaspor, Chidozie Awaziem'i kadrosuna kattı
Demirören Haber Ajansı / Ceren Şahin - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor, Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, Nijeryalı stoper Chidozie Awaziem'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, Portekiz ekibi Boavista'dan 24 yaşındaki Chidozie Awaziem'i 1 yıllığına renklerine bağladı. Nijerya Milli Takım forması da giyen genç stoper, bugün Alanya'ya geldi. Genç stoperin transferi Aytemiz Alanyaspor'un sosyal medya hesabından, "Yeni transferimiz Chidozie Collins Awaziem, akşam saatlerinde özel bir jetle Antalya Havalimanı'na geldi" ifadeleriyle kamuoyuna duyuruldu.

BOAVİSTA'DAN ALANYASPOR'A

Porto alt yapısından yetişen Nijeryalı futbolcu, 2018-2019 sezonunda kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giymişti. Daha önce kariyerinde Leganes ve Nantes formaları da giyen 1.89 boyundaki Chidozie Awaziem 5 milyon Euro'ya Boavista'ya transfer olmuştu. 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle 30 Haziran 2025 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Aytemiz Alanyaspor, Chidozie Awaziem'i kadrosuna kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren Şahin

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