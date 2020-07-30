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Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ile sözleşme yeniledi
30.07.2020 20:59 | Son Güncelleme: 30.07.2020 22:07

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Ceyhun Gülselam ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren turuncu-yeşilli ekip, sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusu Ceyhun ile yeniden masaya oturdu.

Aytemiz Alanyaspor, Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde, Ceyhun Gülselam ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu törende, Ceyhun Gülselam'ın kişiliği ve takıma uyumundan çok memnun olduklarını söyledi. Kendisine teşekkür eden Çavuşoğlu, "Bu istikrarını devam ettirdiği sürece kendisinden yararlanmaya devam edeceğiz." dedi.

Ceyhun Gülselam da Başkana teşekkür ederek, "Kendimi Alanyaspor'a ait hissediyorum. İnşallah yeni sezonda yeni başarılara imza atacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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