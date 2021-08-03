Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor karşısında galip
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Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor karşısında galip

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor karşısında galip
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti.

İki Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile Çaykur Rizespor, Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 41'inci dakikada Alanyaspor, Davidson'un golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün 2 dakika sonrasında Selim Ay'ın kendi kalesine attığı gol ile Alanyaspor, skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Mücadelenin 2'nci yarısında başka gol olmayınca Aytemiz Alanyaspor, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

 


Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor karşısında galip

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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