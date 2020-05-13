Aytemiz Alanyaspor çalışmalarını akşam idmanıyla sürdürdü
Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altındaki hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
13.05.2020 21:18 | Son Güncelleme: 13.05.2020 21:18
Aytemiz Alanyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altındaki hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Turuncu-yeşilli futbolcular, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde akşam saatlerinde iki grup halinde idman gerçekleştirdi.
Antrenmanda futbolcular, dayanıklılık, top kapma ve şut çalıştı.
Alanyaspor, yarın yapacağı idmanla çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: AA