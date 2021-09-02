Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı
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Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı

Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı
Demirören Haber Ajansı / Engin Anak - Haberler | Spor

AYTEMİZ Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AYTEMİZ Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Çağdaş Atan'a ve ekibine kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Anak

Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını duyurdu.
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Aytemiz Alanyaspor, Çağdaş Atan ile yolların ayrıldığını açıkladı - Haberler Spor
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