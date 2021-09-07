Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz gözetiminde ilk idmanını yaptı
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Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz gözetiminde ilk idmanını yaptı

Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz gözetiminde ilk idmanını yaptı
Demirören Haber Ajansı / Ceren Şahin - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz gözetimindeki ilk antrenmanını bu akşam yaptı.

Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz gözetimindeki ilk antrenmanını bu akşam yaptı.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında kendi evinde GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takımın yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz gözetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan haftanın ilk idmanını Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de izledi. Antrenmana ısınma çalışmasıyla başlayan turuncu yeşilliler, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla idmanı sürdürdü. Antrenman kondisyon ağırlıklı koşu ve pas çalışmasıyla sona erdi.


Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz gözetiminde ilk idmanını yaptı
Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz gözetiminde ilk idmanını yaptı
Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz gözetiminde ilk idmanını yaptı
Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz gözetiminde ilk idmanını yaptı
Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz gözetiminde ilk idmanını yaptı
Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz gözetiminde ilk idmanını yaptı
Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz gözetiminde ilk idmanını yaptı
Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz gözetiminde ilk idmanını yaptı
Aytemiz Alanyaspor, Bülent Korkmaz gözetiminde ilk idmanını yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ceren Şahin

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