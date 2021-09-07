Aytemiz Alanyaspor Bisiklet Takımı, İzmir'den madalya ile döndü

İzmir'de düzenlenen Turkcell Granfondo Yol Bisikleti Yarışları'na katılan Aytemiz Alanyaspor Bisiklet takımından paralimpik sporcu Fırat Uğur kısa parkurda 1'inci, uzun parkurda yarışan sporcu Yunus Yetkin ise 3'üncü oldu.

İzmir'de düzenlenen Turkcell Granfondo Yol Bisikleti Yarışları'na katılan Aytemiz Alanyaspor Bisiklet takımından paralimpik sporcu Fırat Uğur kısa parkurda 1'inci, uzun parkurda yarışan sporcu Yunus Yetkin ise 3'üncü oldu.

Turkcell Granfondo Yol Bisikleti Yarışları 5 Eylül Pazar günü İzmir'de düzenlendi. Türkiye genelinden yaklaşık bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen kısa ve uzun parkurlardan oluşan yarışlara Aytemiz Alanyaspor Bisiklet Takımından 3 sporcu katıldı. 57 kilometre kısa parkurda yarışan paralimpik sporcu Fırat Uğur 1 saat 34 dakika süreyle 1'inci, 105 kilometre uzun parkurda yarışan sporcu Yunus Yetkin, 40-44 yaş kategorisinde 2 saat 59 dakika süreyle 3'üncü oldu. Aynı parkurda 17-19 yaş kategorisinde mücadele eden sporcu Tunahan Özer ise yarışı 3 saat 6 dakika süreyle 6'ncı tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı