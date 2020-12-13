Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçından notlar
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Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçından notlar

13.12.2020 19:27 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:31
Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Yalçın, Bahçeşehir Okulları Stadı'ndaki maçta ilk 11'de Bernard Mensah'ın yerine Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou'nun yerine de Cyle Larin'e görev verdi.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Adem Ljajic, sakatlıkları nedeniyle Alanya kafilesinde yer almadı.

Siyah-beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor karşısında sahaya Utku Yuvakuran, Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Hutchinson, Dorukhan Toköz, de Souza, Ghezzal, Larin, Aboubakar 11'iyle çıktı.

Aytemiz Alanyaspor'da 3 değişiklik

Süper Lig'de üst üste iki yenilgi yaşamasına rağmen aynı puana sahip olduğu Galatasaray ve Fenerbahçe'nin önünde averajla ilk sıradaki yerini koruyan Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, geçen hafta Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını hafta içi oynanan Göztepe karşılaşmasıyla tamamladı ve Beşiktaş karşısında takımının başında sahaya çıktı.

Ev sahibi ekipte kaptan Efecan Karaca izolasyon süreci, kaleci Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı.

Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gidilirken, Fatih Aksoy'un yerine Caulker, Ahmet Gülay'ın yerine Tayfur Bingöl, Salih Uçan'ın yerine de Davidson görev aldı.

Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş karşısında sahaya Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Tayfur Bingöl, Siopis, Berkan İsmail Kutlu, Bakasetas, Davidson, Bareiro, Babacar 11'iyle çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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