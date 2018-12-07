Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş Maçından Notlar

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın açılış mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisine göre ilk 11'de zorunlu bir değişikliğe gitti.

Güneş, Süper Lig'de geçen hafta 1-0 kazandıkları Galatasaray maçına göre ilk 11'de zorunlu değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Galatasaray'la oynadıkları derbi maçta sakatlanan Caner Erkin'in yerine Alanya deplasmanında, ilk 11'de Gökhan Gönül'e şans verdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise ligde son oynanan Atiker Konyaspor maçına göre ilk 11'de bir değişiklik gerçekleştirdi.

Yalçın, geçen haftaki mücadelede 82 dakika sahada kalan Maniatis'i yedek soyundururken, Junior Fernandes'e ilk 11'de şans tanıdı.

Öte yandan, seremoniye Aytemiz Alanyasporlu ve Beşiktaşlı futbolcular, "Engelleri Birlikte Aşalım" yazılı pankartla çıktı.