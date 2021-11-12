Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışmasıyla devam ettiği bildirildi. İdmanın taktik çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.

Öte yandan turuncu yeşilli takımda idman öncesi El Mami Tetah'ın doğum günü kutlandı.

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti

Çok kritik haftalarda forma giyemeyecek! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar

Çok kritik haftalarda forma giyemeyecek! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar

 İki kulüp arasında savaş çıkarmıştı! Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'la yolları ayırıyor

İki kulüp arasında savaş çıkarmıştı! Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'la yolları ayırıyor

 Beklentilerin altında kalan dünyaca ünlü yıldız Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti

Beklentilerin altında kalan dünyaca ünlü yıldız Batshuayi, Beşiktaş'a alışamadığını itiraf etti

AA / Mustafa Kurt - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title