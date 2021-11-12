Aytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına devam etti
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Spor
Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Aytemiz Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 20 Kasım Cumartesi günü evinde Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma çalışmasıyla devam ettiği bildirildi. İdmanın taktik çalışmalarla sona erdiği aktarıldı.
Öte yandan turuncu yeşilli takımda idman öncesi El Mami Tetah'ın doğum günü kutlandı.