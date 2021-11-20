Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Kasım Cumartesi Alanyaspor-Beşiktaş maçının gollerini kim attı?
Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, sahasında Beşikta'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Alanyaspor-Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Kasım Alanyaspor-Beşiktaş maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Alanyaspor-Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Kasım Alanyaspor-Beşiktaş maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...
Alanyaspor-Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Kasım Alanyaspor-Beşiktaş maçının gollerini kim attı? Alanyaspor-Beşiktaş kaç puanda? Alanyaspor-Beşiktaş ilk 11'de kimler var? Alanyaspor-Beşiktaş ligde kaçıncı sırada? Alanyaspor-Beşiktaş maç özeti yayınlandı mı?
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı 20 Kasım Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.
Maç 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.
Maçta Alanyaspor 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.
Aytemiz Alanyaspor'un attığı goller:
- 14. dakika : Khouma Babacar
- 90+4. dakika : Famara Diédhiou
MAÇ SONUCU : ALANYASPOR 2 - 0 BEŞİKTAŞ
Maç 2-0 Aytemiz Alanyaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.
Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.
ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Maç, Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.
Maçı Alper Ulusoy yönetiyor.
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Babacar
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Atiba, Ghezzal, Pjanic, Larin, Kenan Karaman
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
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