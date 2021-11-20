Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Kasım Cumartesi Alanyaspor-Beşiktaş maçının gollerini kim attı? - Haberler
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Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Kasım Cumartesi Alanyaspor-Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

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Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Kasım Cumartesi Alanyaspor-Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, sahasında Beşikta'ı konuk ediyor. Maçta son dakikalar oynanırken izleyiciler, Alanyaspor-Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Kasım Alanyaspor-Beşiktaş maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Alanyaspor-Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Kasım Alanyaspor-Beşiktaş maçının gollerini hangi futbolcular attı? İşte tüm detaylar...

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Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçı 20 Kasım Cumartesi günü saat 19:00 'da başladı.

Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş maçını Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 kanallarından izleyebilirsiniz.

Maç 1-0 Alanyaspor'un üstünlüğü ile devam ediyor. Maç henüz bitmedi.

Maçta Alanyaspor 1-0 önde. Maçın golleri aşağıdaki gibidir.

Aytemiz Alanyaspor'un attığı goller:

  • 14. dakika : Khouma Babacar
  • 90+4. dakika : Famara Diédhiou

MAÇ SONUCU : ALANYASPOR 2 - 0 BEŞİKTAŞ

Maç 2-0 Aytemiz Alanyaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.

Maç özetini Beinsports sayfasından izleyebilirsiniz. Maç özeti maç bittikten sonra Beinsports'ta yayınlanacaktır.

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 20 Kasım Cumartesi Alanyaspor-Beşiktaş maçının gollerini kim attı?

Maç, Antalya'da, Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

Maçı Alper Ulusoy yönetiyor.

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Mevlja, Tayfur Bingöl, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Babacar

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Umut Meraş, Josef, Atiba, Ghezzal, Pjanic, Larin, Kenan Karaman

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