Aytemiz Alanyaspor, Ankara yolcusu Aytemiz Alanyaspor deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak uçakla Ankara'ya gitti.

Aytemiz Alanyaspor deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayarak uçakla Ankara'ya gitti.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Cumartesi günü saat 18.30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi turuncu yeşilli takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde bugün saat 17.15'te yapılan son idmanla hazırlıklarını tamamladı. Saat 20.30'da Alanya-Gazipaşa Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Ankara'ya yola çıkan Alanyaspor, mutlak galibiyet parolasıyla hazırlandı.

CAMPOS KADRODA YOKAkdeniz temsilcisinde 29'uncu haftada deplasmanda oynanan Göztepe maçında sakatlanarak karşılaşmayı yarıda bırakan Djalma Campos'un sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı öğrenildi.TESTLER NEGATİF

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor'da Ankaragücü maçı öncesi futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin tamamının negatif olduğu açıklandı.

Kaynak: DHA