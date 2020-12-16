Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor arasında oynanacak. Peki Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?