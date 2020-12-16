Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı canlı izle!
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Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı canlı izle!

16.12.2020 11:19 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:24
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor arasında oynanacak. Peki Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı 16 Aralık Çarşamba 2020 günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.

AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.

MAÇ ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ASpor ekranlarından şifresiz şekilde canlı olarak izleyebilirsiniz.

AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇI ASPOR CANLI İZLE!

AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Hakem)

KEMAL MAVİ(1. Yardımcı Hakem)

MEHMET EMİN TUĞRAL(2. Yardımcı Hakem)

LEVENT BUĞRA VARTEMEL(Dördüncü Hakem)

SAMİ ŞAMAR(Gözlemci)

ŞEVKET UYAR(Temsilci)

AHMET SULA(Temsilci)

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