Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı canlı izle!
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor arasında oynanacak. Peki Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı 16 Aralık Çarşamba 2020 günü (bugün) saat 16:00 'da başlayacaktır.
AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.
MAÇ ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?
Ziraat Türkiye Kupası maçlarını ASpor ekranlarından şifresiz şekilde canlı olarak izleyebilirsiniz.
AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇI ASPOR CANLI İZLE!
AYTEMİZ ALANYASPOR - ADANASPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?
ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Hakem)
KEMAL MAVİ(1. Yardımcı Hakem)
MEHMET EMİN TUĞRAL(2. Yardımcı Hakem)
LEVENT BUĞRA VARTEMEL(Dördüncü Hakem)
SAMİ ŞAMAR(Gözlemci)
ŞEVKET UYAR(Temsilci)
AHMET SULA(Temsilci)