Aytemiz Alanyaspor: 2 - 1

STAT: Ülker

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

FENERBAHÇE: Altay , Nazım, Sadık, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sinan (Dk.60 Mert Hakan), Valencia (Dk.74 Ferdi), Pelkas (Dk.87 Serdar Aziz), Thiam (Dk.75 Samatta)AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran (Dk.71 Tayfur Bingöl), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis (Dk.60 Salih Uçan), Berkan (Dk.82 Mustafa Pektemek), Efecan, Bakasetas, Davidson (Dk.71 Babacar), Bareiro.GOLLER: Dk.12 Sinan Gümüş, Dk.70 Pelkas (Fenerbahçe) - Dk.80 Babacar (pen.) (Aytemiz Alanyaspor)SARI KART: Thiam, Harun, Tisserand, Sinan Gümüş, Erol Bulut (T.D), (Fenerbahçe) - Davidson, Tzavellas, Berkan İsmail Kutlu, Çağdaş Atan (T.D), Marafona (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.12'nci dakikada sol kanatta Ozan'ın kafa ile indirdiği topla buluşan Sinan'ın rakiplerini geçerek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.23'üncü dakikada sol kanttan Sinan'ın ortasında topla buluşan Valencia'nın vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.45'inci dakikada sağ kanattan Alanyaspor ortasında Caner Erkin'e çarpan topla buluşan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı. 45+1'inci dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla buluşan Thiam'ın vuruşunda top yan ağlarda kaldı. 45+3'üncü dakikada Bareiro ile verkaça giren Efecan'ın ceza sahası içi sağ çaprazından yerden vuruşunda kaleci Harun topu kornere çeldi. 48'inci dakikada sol kanattan Berkan İsmail Kutlu'nun ortasında topla buluşan Davidson'un vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.52'nci dakikada sağ kanattan Sinan'ın pasında yay üzerinde topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak Alanyaspor savunmasına çarparak kalenin üstünden dışarı çıktı. 65'inci dakikada Thiam'ın indirdiği topu kapan Tzavellas'ın kaleci Marafona'ya gönderdiği pas kısa kaldı. Topla buluşan Valencia, kaleci Marafona'nın müdahalesi ile yerde kadı. Karşılaşmanın hakemi kaleci Marafona'yı sarı kart ile cezalandırırken penaltı noktasını gösterdi. 67'nci dakikada topun başına geçen Valencia'nın vuruşunda kaleci Marafona topu oyun alanına çeldi. 70'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ozan, rakiplerini geçerek meşin yuvarlağı Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.79'uncu dakikada ceza sahası içinde Sadık'ın müdahalesi ile Babacar yerde kalırken mücadelenin hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.80'inci dakikada topun başına geçen Babacar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.87'nci dakikada Bareiro'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Babacar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'da kaldı. 90+4'üncü dakikada Mert Hakan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girerek topu Ferdi'ye aktardı. Ferdi'nin sol kanattan vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.90+5'inci dakikada Moubandje'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

Mücadele 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğü ile son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN