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Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Ali Şansalan, Çaykur, Spor

Aytemiz Alanyaspor: 1-1

STAT: Çaykur DidiHAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Hakan Yemişken (xxx), Samet Çiçek (xxx)ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Talbi (xxx), Burak (xx), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Oğuz Kağan (xx), Diomande (xx), Boldrin (xx)(Dk. 86 Abdullah x), Oğulcan (xx) (Dk.

08.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:00
Aytemiz Alanyaspor: 1-1

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Hakan Yemişken (xxx), Samet Çiçek (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan (xx) - Talbi (xxx), Burak (xx), Moroziuk (xx), Melnjak (xx), Oğuz Kağan (xx), Diomande (xx), Boldrin (xx)(Dk. 86 Abdullah x), Oğulcan (xx) (Dk. 79 Boriachuk xx), Samudio (xxx), Skoda (xx)AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona (xx) - Caulker (xx), Tzavellas (x), Onur (xx), N'Sakala (xx), Salih (xx), Ceyhun (x) (Dk. 70 Musa xx), Efecan (xx), Bakasetas (xx) (Dk. 73 Emircan xx), Bammou (xxx), Cisse (xx) (Dk. 86 Mustafa x)GOLLER: Dk. 62 Samudio (Çaykur Rizespor) - Dk. 35 Bammou (Aytemiz Alanyaspor)SARI KARTLAR: Diomande (Çaykur Rizespor) - Ceyhun, Salih, de Souza (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 25'inci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma öncesi Çaykur Rizesporlu futbolcular ısınma hareketlerini, üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle yaptı. Yeşil mavililerde futbolcular ve teknik heyet maç öncesinde yapılan seremoniye de üzerlerinde askeri kamuflaj ve başlarında komando beresi ile çıktı. Ayrıca, Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine getirilen Ünal Karaman, takımı başındaki ilk maçına çıktı.

12'nci dakikada Salih'in ceza sahasına doğru gönderdiği top defanstan dönerek Efecan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı ortada kafa vuruşu ile topu kaleye gönderen Cisse'nin şutunda kaleci Gökhan topu sağına doğru uzanarak çıkardı.20'nci dakikada Efecan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta, kaleci Gökhan kale direğinin dibinde müdahele ederek topu kornere çeldi.30'uncu dakikada Bakasetas'ın pası ile ceza saha içerisinde topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Gökhan topu ayakları ile kurtardı.35'inci dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top rakip futbolcudan dönerek yükseklik kazandı. Ceza sahası içerisine doğru yönelen topa Cisse hamle yaparak Caulker'a doğru çıkardı. Bu futbolcunun gönderdiği kafa vuruşu ile topla buluşan Bammou'nun şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.44'üncü dakikada Oğulcan'ın ceza sahasına doğru gönderdiği top rakipten sekerek Diomande'nin önünde kaldı. Bu futbolcu kendisine yönelen topa bekletmeden yerden çektiği sert şutta kaleci son anda topu uzanarak çıkardı.45'inci dakikada Boldrin'in kullandığı serbest vuruşta Oğulcan'ın kafa vuruşunda top üst direğin yanından auta çıktı.62'nci dakikada Boldrin'den aldığı pasla sol kanattan ceza alanı sol çaprazına giren Samudio'nun şık vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.73'üncü dakikada Oğulcan'ın kale sahasına gönderdiği topta, Skoda'nın sert şutunda top kaleci Marafona'dan oyun alanına döndü.  

Karşılaşma 1-1 sona erdi.


Kaynak: DHA

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