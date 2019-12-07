Aytemiz Alanyaspor: 1-0

07.12.2019 22:01 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:01

Özgür KABAN/

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri (Dk. 82 Taylan Antalyalı), Lemina, Ömer (Dk. 74 Jimmy Durmaz), Belhanda, Adem (Dk. 78 Radamel Falcao)AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun (Dk. 62 Salih Uçan), Siopis (Dk. 88 Musa Çağıran) Fernandes (Dk. 73 Onur Bulut), Bakasetas, Efecan, BammouGOLLER: Dk. 20 (P) Belhanda (Galatasaray)SARI KARTLAR: Seri, Jimmy Durmaz (Galatasaray) - Siopis, Welinton, Onur Bulut, Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray evinde konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü 20'nci dakikada penaltıdan Belhanda kaydetti.

5'inci dakikada Galatasaray'da Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Adem'in yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu. Ancak maçın hakemi Halil Umut Meler, VAR'dan gelen uyarı üzerine golü ofsayt gerekçesi ile iptal etti.12'nci dakikada Aytemiz Alanyaspor'da ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Junior Fernandes'in yaptığı plase vuruş kalenin yanından az farkla auta çıktı.19'uncu dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Seri'nin savunma arkasına gönderdiği topta meşin yuvarlakla buluşan Mariano'nun ortasına Nsakala elle müdahale edince hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.20'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Belhanda topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 1-0.27'nci dakikada Galatasaray'da Belhanda'nın sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş kaleci Marafona'da kaldı.39'uncu dakikada Galatasaray'da sol kanattan gelişen atakta Ömer Bayram'ın yerden ortasında topla buluşan Lemina'nın yaptığı vuruşta kaleci Marafona topu kornere çeldi.40'ıncı dakikada kazanılan kornerde savunmadan seken topa Belhanda sert vurdu. Portekizli file bekçisi Marafona topu kornere tokatladı.45+2'nci dakikada Aytemiz Alanyaspor tehlikeli geldi. Junior Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği ara pasta topla buluşan Efecan'ın yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.57'nci dakikada sarı kırmızılılarda Seri'nin uzaktan yaptığı vuruş kalenin yanından auta çıktı.61'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası dışından Efecan'ın yaptığı vuruş kalenin üstünden dışarı gitti.63'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde topa buluşan Bakasetas'ın yaptığı vuruşta Muslera topu çeldi. Uruguaylı file bekçisinden seken topta meşin yuvarlak ile buluşan Fernandes'in yaptığı vuruş dışarı gitti.71'nci dakikada konuk takım gole yaklaştı. Welinton'un sağ kanattan yaptığı ortada Caulker'in yaptığı kafa vuruşunu Muslera topu kornere çeldi.72'nci dakikada Aytemiz Alanyaspor'un kullandığı köşe vuruşunda Caulker'in yaptığı kafa vuruşunu kornere tokatladı.73'üncü dakikada üst üstte kullanılan kornerler ile birlikte konuk takım gole yaklaştı. Kullanılan kornerde topla buluşan ve kafa vuruşunu yapan Caulker'in vuruşunda yine Muslera topu kornere çeldi. 80'inci dakikada konuk takım çok tehlikeli geldi. N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortada uzak köşede topla buluşan Bammou'nun vuruşunu Uruguaylı kaleci kornere çeldi.Karşılaşma 1-0 Galatasaray'ın galibiyeti ile tamamlandı.FALCAO 67 GÜN SONRA SAHADAGalatasaray'da Radamel Falcao 67 gün sonra formasına kavuştu. Sarı kırmızılılarda aşil tendonundaki ağrılar nedeniyle 67 gün sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının 78'inci dakikasında Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu. Falcao oyuna girerken sarı kırmızılı taraftarlar Kolombiyalı golcü için yoğun tezahüratta bulundu.

67 gün sonra sarı kırmızılı formayı giyen 33 yaşındaki golcü oyuncu en son 1 Ekim'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'i konuk ettiği müsabakada 90 dakika sahada kalmıştı.

Kaynak: DHA