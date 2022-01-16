Aytemiz Alanyaspor: 0-2

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Serkan Olguncan (xx), Bilal Gölen (xx)

SPOR Toto Süper Lig'de 21'inci hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Altay'ı 2-0 mağlup etti. Alanya ekibinin gollerini 26'ncı dakikada Emre Akbaba ve 81'inci dakikada Oğuz kaydetti. Bu sonuçla 4 maçlık galibiyet hasreti sona Alanyaspor 32 puana ulaştı.

81'inci dakikada Alanyaspor 2'nci golü buldu. Tayfur'un pasıyla ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Oğuz, meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 0-2. Müsabaka Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri